Deportivo Alavés staat voor het eerst sinds sensationele UEFA-Cup kraker tegen Liverpool nog eens in een finale

Theo Bongonda en Celta Vigo zijn er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale van de Copa del Rey. Het is het verrassende Deportivo Alavés dat het in mei opneemt tegen het grote FC Barcelona.

De doorwinterde voetballiefhebber denkt bij Deportivo Alavés spontaan aan de finale van de UEFA Cup in 2001. De sympathieke Spanjaarden haalden in hun allereerste Europese avontuur tegen alle verwachtingen in de finale. Daarin plooide het na een zinderende wedstrijd pas na verlengingen tegen Liverpool. Het werd 5-4 in het mythische Westfalenstadion van Dortmund.

Nadien degradeerde Alavés drie keer naar de Segunda División, maar het steeg ook evenveel keer terug naar het hoogste niveau. Dit seizoen draait de kampioen uit de tweede klasse vlotjes mee in de middenmoot. De ploeg van coach Mauricio Pellegrino, een ex-verdediger van Valencia en Liverpool, zette gisteren de kers op de taart door met 0-1 te winnen van Celta Vigo en zich zo te kwalificeren voor de finale van de Copa del Rey.

Meteen goed voor een Europees ticket voor volgend seizoen aangezien tegenstander Barcelona via de competitie Europees voetbal zal afdwingen. Opvallend: Alavés diende Barcelona dit seizoen in Camp Nou een 1-2 nederlaag toe in de competitie. Maken ze er op 27 mei een even straffe finale van als in 2001?