'De beste doelman van België' komt met contractnieuws

Ludovic Butelle werd gisteren verkozen tot beste doelman van het jaar 2016. Een opsteker voor de Franse doelman van Club Brugge, want voor de winter was er toch wat kritiek op zijn prestaties.

Butelle haalde nog niet het niveau van in het half jaar dat hij Club hielp kampioen maken. "Iedereen zei me wel dat ik zou winnen... En toch is het altijd speciaal als je je naam hoort. Het is een beloning voor alle opofferingen. Maar het belangrijkste nu is een nieuwe titel met Club Brugge", aldus Butelle.

Maar nu voelt hij zich ook weer goed, ook omdat een contractverlenging er zit aan te komen. "Mijn contractverlenging? Ik sprak met de coach en met Mannaert. Ik denk dat we op dezelfde golflengte zitten."