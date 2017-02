Supermakelaar Raiola heeft verrassend transfernieuws over Lukaku en 'Transfer Courtois op de helling?'

De Rode Duivels lopen meer dan ooit in de picture. Mertens (even) topschutter in Italië, Lukaku in de Premier League en ook Carrasco doet het goed in LaLiga. Spraakmakende transfers in de zomer? Hold your horses.

Antonio Conté die Romelu Lukaku absoluut naar Chelsea wil halen of Thibaut Courtois die absoluut naar Real Madrid wil. Het zijn maar twee van de hete hangijzers die momenteel in de internationale pers te lezen vallen. Maar: komt het wel tot een deal rondom deze twee Rode Duivels?

Als Raiola het zegt ...

Topmakelaar Mino Raiola heeft wat Big Rom betreft in zijn kaarten laten kijken. "Lukaku zal een nieuw contract tekenen bij Everton en komende zomer niet vertrekken", klinkt het bij TalkSport erg duidelijk. "Er zijn geen problemen met de club en we willen graag samen verder." The Toffees dromen van Europees voetbal en staan momenteel zevende, op zeven punten van nummer 4 Arsenal.

Thibaut Courtois zou volgens Marca dan weer tweede keuze zijn bij zijn droombestemming Real Madrid. Daar willen ze in de eerste plaats David De Gea van Manchester United terug naar Spanje halen. Courtois zou wel een uitstekende plan B zijn, maar moet voorlopig wachten.