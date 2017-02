Ook politieke partij schaart zich achter 'OHL op DREEF'

OHL op DREEF wil een alternatief (liefst van in de buurt) vinden voor de buitenlandse investeerders die mogelijk de club in handen krijgen. Ze krijgen daarbij alvast steun van heel wat bekende Leuvenaars én nu ook een politieke partij.

Open Vld Leuven staat achter het initiatief van de groep. De partij wil met hen aan tafel zitten om de verschillende opties te bespreken. Onder de 30-koppige groep bevindt zich naast ex-OHL-spelers, mediamensen en lokale zakenmensen ook Rode Duivel en Leuvenaar Dries Mertens.

Dat een Chinese investeringsmaatschappij OHL zou opkopen wordt door gemeenteraadslid Sabine Bovend'aerde (Open Vld) bestempeld als "een slag in het gezicht van menig voetbalsupporter, maar nog erger van alle jonge spelers die er dag in dag uit al hun energie in stoppen om deze ploeg van de basis uit op te bouwen".



"De maatschappelijke waarde van voetbal, voor zowel jongeren als de supportersgroep, is van te grote waarde om dit zo maar over te laten aan een buitenlandse investeringsgroep zonder enige verbondenheid met de club", zo zegt Bovend'aerde aan Belga.