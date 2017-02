VIDEO: Dubbel prijs voor Ndidi: doelpunt van het jaar in België én eerste goal bij z'n nieuwe club Leicester

Foto: © photonews

Wilfred Ndidi werd gisteren op het gala van de Gouden Schoen bekroond. De Nigeriaan maakte met KRC Genk tegen Club Brugge het doelpunt van het jaar. Maar Ndidi kon er niet bijzijn in Lint, hij moest met Leicester aan de bak in de FA Cup.

Engels landskampioen Leicester City vecht dit jaar tegen de degradatie. Maar in de FA Cup kon de ploeg van Claudio Ranieri eindelijk nog eens winnen. Invaller Wilfred Ndidi maakte in de verlengingen tegen tweedeklasser Derby Count zijn eerste doelpunt in het Engels voetbal.

De Nigeriaan pegelde in de 94ste minuut de 2-1 tegen de touwen. Ndidi was pas enkele minuten daarvoor als wisselspeler op het veld gekomen. Leicester won de wedstrijd uiteindelijk met 3-1. Eerder op de avond viel Ndidi op het gala van de Gouden Schoen 2016 in de prijzen. Zo werd zijn heerlijke goal tegen Club Brugge verkozen tot Doelpunt van het Jaar. In het eindeklassement van de Gouden Schoen eindigde Ndidi op de tiende plaats.