Hét elftal met wintertransfers om naar uit te kijken in de Jupiler Pro League

De wintermercato ligt alweer eventjes achter ons. De Belgische ploegen toonden zich tijdens de maand januari érg bedrijvig en zo mochten we heel wat nieuwe spelers in onze Jupiler Pro League verwelkomen. Maar... Naar welke spelers moeten we uitkijken?

De redactie van Voetbalkrant.com stelde een elftal samen met spelers om naar uit te kijken. Het leverde op onze redactie enkele pittige, maar interessante discussies op. Enkele spelers vielen op het laatste nippertje uit de boot, over anderen bestond geen twijfel: zij moésten in dit elftal staan.

Kalinic onder de lat

Achterin opteren we voor een reus onder de lat: Lovre Kalinic (AA Gent). De doelman maakte sinds zijn komst naar de Arteveldestad indruk op vriend en vijand. Omdat we Mathew Ryan (KRC Genk) zijn kwaliteiten al kenden, viel de keuze op de nieuwe keeper van Gent.

Kalinic krijgt vier verdedigers voor zich: Helibelton Palacios (Club Brugge), William Troost-Ekong (AA Gent), Yoan Severin (Zulte Waregem) en Filip Mladenovic (Standard). De eerste drie zijn best nog jong en van hen verwachten we een en ander. Mladenovic is ‘al’ 25 en probeert na een moeilijke periode bij FC Köln zijn carrière te herlanceren.

Vijf voor twaalf voor Danilo

Pierre Zebli (KRC Genk) en Danilo (Standard) vormen samen een defensief ingestelde tandem voor de defensie. Genk betaalde niet voor niets veel geld voor Zebli, terwijl het voor Danilo stilaan vijf voor twaalf is. De Braziliaan beleefde een moeilijke passage bij Benfica en moet het nu maar eens gaan bewijzen.

Rotariu, Kubo en Boëtius als aanvallende middenvelders

In onze 4-2-3-1 mogen Dorin Rotariu (Club Brugge), Yuya Kubo (AA Gent) en Jean-Paul Boëtius (KRC Genk) zich uitleven achter onze diepe spits José Naranjo (KRC Genk). Rotariu heeft nog wat werk voor de boeg, maar liet tijdens zijn eerste minuten voor Club al zien dat hij aardig met een bal overweg kan.

Kubo – de Sushi Bomber – toonde zich met twee goals meteen beslissend. De aanvaller heeft alles om een sensatie in onze competitie te worden. Boëtius moet zich herpakken na een frustrerend jaar bij FC Basel, terwijl Naranjo een uitstekende aanwinst voor Genk zou kunnen blijken. Slotsom: heel wat spelers om naar uit te kijken.