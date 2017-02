Hugo Broos wordt geleefd en dat heeft serieuze gevolgen: "Ik kreeg al een paar serieuze aanzoeken"

Foto: © photonews

Hugo Broos is weer in het land na zijn glansrijke Afrika Cup-winst met Kameroen. De Belgische oefenmeester wordt geleefd in het land van de Ontembare Leeuwen, zoveel is duidelijk.

Vrijdag landde Broos op de luchthaven van Zaventem, waar hij werd opgewacht door zijn familie. Wat de Afrika Cup-zege teweeg bracht, liet een diepe indruk na op de Kameroense bondscoach. "Het is verwonderlijk om te zien wat dat teweegbrengt in dat land", liet hij bij VTM Nieuws optekenen. "We reden drie uur lang door een uitzinnige massa."

En Broos leert nu ook kennismaken met enkele opvallende gewoonten. "Ik kreeg al een paar huwelijksaanzoeken, waar er blijkbaar enkele serieuze tussen zaten. Of mijn vrouw gerust mag zijn? Ja, dat is geen enkel probleem." (lacht)