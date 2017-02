Rozehnal verdubbelde zijn doelpuntentotaal in België: "Belangrijkste van het seizoen? Ik ben er om ballen tegen te houden"

Foto: © photonews

Quizvraagje: hoeveel goals heeft David Rozehnal na de match van zaterdag in Moeskroen in de Belgische Jupiler Pro League gescoord? Club Brugge en Oostende opgeteld... 2!

Twee goals in heel zijn Belgische loopbaan... Eén voor Club Brugge en één voor KV Oostende, dat is nu dus ook al gelijk verdeeld. Maar die voor KVO is mogelijk in de afrekening wel een héél belangrijk. "Ja, misschien wel. Ik ben er wel blij mee, want het is altijd iets speciaals als ik scoor, maar ik ben er om ballen tegen te houden, niet om ze te scoren", zei de messcherpe Tsjech.

"Het is misschien wel de belangrijkste goal van het seizoen tot nu toe, maar zo denk ik niet. Dit was een goal van KV Oostende. De corner was goed en Marusic kopte goed door. Ik stond gewoon op de goeie plaats. Als ik gemist had, waren mijn ploegmaats ook niet zo tevreden geweest. Dat ik niet veel scoor? Op training wel hoor, maar niemand ziet het", knipoogde hij.

Op basis van heel het seizoen verdienen we gewoon play-off 1

Maar het bleef wel een feit dat de nummer 4 in de stand bibberde en beefde bij de rode lantaarn. "We wisten dat zij voor elke bal gingen vechten. We waren daar wel klaar voor, maar ze ontwikkelden een serieuze druk. We kwamen nooit in ons spel. Kijk, we gaan hier misschien met te veel weg, maar op basis van heel het seizoen verdient Oostende gewoon play-off 1", besloot Rozehnal.