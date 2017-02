Overzicht Bundesliga: Dortmund en Leipzig verslagen door degradatiekandidaten

Foto: © photonews

De Bundesliga staat telkens garant voor mooi voetbal op hoog niveau, en deze keer weer enkele verrassingen. Zaterdag om 15u30 begonnen er vijf wedstrijden in Duitsland, hier ziet u het overzicht.

Grote verrassingen in de Bundesliga! Borussia Dortmund verloor van de laatste in het klassement Darmstadt met 2-1. Het balbezit was voor de Borussen, maar de kansen voor de thuisploeg. Zij openden de score, maar Guerreiro maakte gelijk net voor de rust. Wat niemand op voorhand verwachtte gebeurde dan toch, toen Colak iets na het uur de winning goal lukte. Darmstadt blijft wel laatste, Dortmund vierde en kan nog ingehaald worden door drie ploegen.

Das Spiel ist aus und vorbei. // #d98bvb 2-1 FT pic.twitter.com/VTQUsF7WNE — Borussia Dortmund (@BVB) 11 februari 2017

Seizoensrevelatie RB Leipzig werd in eigen huis ingeblikt met 0-3 door vijftiende in de stand Hamburg. De goals kwamen van Papadopoulos, Walace en Hunt.

Bayern München had serieus wat moeite in de Beierse derby tegen Ingolstadt, maar desondanks scoorde Bayern in de laatste minuten zelfs nog twee keer via Vidal en Robben.

Bayer Leverkusen is het hele seizoen al enorm wisselvallig, maar vandaag hebben ze wel een straf resultaat neergezet tegen nummer drie Eintracht Frankfurt. Twee keer Chicharito en een treffer van Volland zetten een 3-0 op het bord.

Vanavond is er nog Schalke 04 tegen Hertha Berlijn.

Overzicht van de speeldag in Duitsland:

