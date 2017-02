Mertens komt terug op het verhaal dat Martinez hem niet wilde oproepen voor de Rode Duivels: "Ik hechtte er misschien toch nog een tikje geloof aan"

Dries Mertens kent zijn allerbeste voetbaljaar ooit. De Rode Duivel scoort om de haverklap, en dat terwijl hij in het begin van het seizoen nog bankzitter was bij de Rode Duivels.

Voor de interlands tegen Spanje en Cyprus dook een verhaal op dat Roberto Martinez er aan dacht Mertens niet op te roepen. "Ik zat met mijn vrouw samen toen zij dat online las", weet de vleugelaanvaller in Fan! nog goed. "Ik zat daar van de hand Gods geslagen, met de mond open. Perplex."

Een tik

Mertens kon er niets van geloven, maar mocht tegen Spanje en Cyprus niet invallen. "Dat is de enige reden waarom ik misschien toch nog een tikje geloof hechtte aan dat verhaal. Tegen Spanje stonden we achter. Ik had verwacht dat ik mocht invallen. Als de bondscoach me een beetje kent... Dat was wel een tik."

"Als ik niet inval, dan zit ik tjokvol energie. En dat vreet echt aan me. Dan ben ik niet te genieten", aldus Mertens.