Kan Izquierdo de immense druk die bij de Gouden Schoen kan kijken aan? "Joske is happy. En dan wordt zijn magie nóg groter"

Foto: © photonews

José Izquierdo kroonde zich afgelopen woensdag tot Gouden Schoen van het kalenderjaar 2016. De Colombiaanse sneltrein van Club Brugge zal de komende maanden met een vergrootglas gevolgd worden. Is hij daar klaar voor?

“De druk wordt groter als je de Gouden Schoen hebt gewonnen. Dat weet ik uit ervaring”, zegt zijn trainer Michel Preud’homme. “Als je die trofee in de wacht sleept, brengt dat veel extra aandacht met zich mee. Als Joske eens in een mindere periode zit, zal de media er meteen bovenop zitten.”

"Joske mag niet te lang in Izquierland blijven" - Michel Preud'homme

“Meteen na de uitreiking van de Gouden Schoen heb ik me luidop afgevraagd hoe lang Joske in Izquierland zou blijven. Hij moet snel terugkeren, want wij hebben hem nodig. We gaan hem zo goed mogelijk omringen en deze bekroning moet een boost zijn voor hem”, benadrukt de coach van Club Brugge.

“Als je me vraagt of zijn schouders sterk genoeg zijn om de druk die bij een Gouden Schoen komt kijken te dragen, zeg ik ‘ja’. Het is een joviale speler, die op elk moment van het leven geniet. Deze trofee kan hem alleen maar sterker maken. Hij is happy. En als Joske happy is, wordt zijn magie nog groter”, besloot Preud’homme.

"Ik wil tonen dat ik een waardige Gouden Schoen ben" - José Izquierdo

Izquierdo zelf wil zich de komende tijd nog wat meer tonen aan het grote publiek. “Ik wil tonen dat ik een waardige Gouden Schoen ben”, verzekerde de Colombiaan. “Of dit mijn laatste maanden bij Club zijn, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb – samen met de andere spelers – maar één doel voor ogen: opnieuw kampioen worden.”