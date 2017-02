Koningskoppel is goed voor vijf goals en jaagt PSG stilaan schrik aan: kan dit Monaco kampioen worden?

Er stond zaterdag heel wat op het menu in de Ligue 1. Onder meer Olympique Lyon, LOSC Lille én AS Monaco kwamen in actie. Laatstgenoemde ploeg is dezer dagen érg aardig op dreef, zo ondervond ook Metz.

Monaco veegde van meet af aan de vloer aan met de bezoekers uit Metz. Na amper twintig minuten spelen stond het al 3-0. Mbappe, Falcao en opnieuw Mbappe zorgden achtereenvolgens voor de doelpunten.

Na de pauze diepte Mbappe en Falcao de voorsprong nog uit tot 5-0 en dan… was het welletjes geweest voor de club uit het prinsdom. Monaco haalde de voet van het gaspedaal en speelde de wedstrijd moeiteloos uit. Nabil Dirar (ex-Club Brugge) mocht twintig minuten voor tijd invallen voor Boschillia (ex-Standard).

