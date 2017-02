Lierse wint dé topper in 1B en deelt harde tik uit aan Antwerp

Foto: © Photonews

Bij Royal Antwerp FC hadden ze zich er heel wat bij voorgesteld, maar de topper tegen Lierse SK draaide uit op een sisser. Het liep al mis na enkele minuten en de ploeg van Wim De Decker kwam de vroege tik die het kreeg niet meer te boven.

Al na twee minuten was het raak voor Lierse. Joachim haalde uit van ver en knalde perfect in het dak van het doel. De bezoekers meteen op rozen. Antwerp had het nadien moeilijk om de goede lijn van de laatste weken te vinden. Pas rond het kwartier kon Antwerp een eerste keer dreigen. Het schot van Dierckx ging nipt over het doel van Vanhamel. Ook een kopbal van Duplus en een trap van Omolo gingen over en naast.

De Belder maakt er 0-2 van, Dierckx mist strafschop

Lierse hield de thuisploeg goed vast en kon in de eerste helft gemakkelijk stand houden. Het kon zelf nog voor een geruststellende 0-2 zorgen toen De Belder alleen op Debaty af ging. De aanvaller legde simpel binnen op het half uur. Na de 0-2 wisselde De Decker meteen, maar veel veranderde er niet in de eerste helft. Toch niet aan de score, want Antwerp kreeg nog wel een enorme kans op de aansluitingstreffer, maar Dierckx liet de strafschop liggen. Wat een teleurstellende eerste helft van de thuisploeg.

Lierse komt alleen aan de leiding

Al meteen in de eerste minuut van de tweede helft een enorme kans voor Owusu, maar Vanhamel pakte uit met een knappe redding. De aanvallers van Antwerp waren duidelijk minder efficiënt dan die van Lierse. De Great Old bleef drukken en kreeg kansen via Limbombe en Dierckx, maar de afwerking liet te wensen over. Aan de overkant bleef het duo De Belder-Joachim voor gevaar zorgen op de counter.

In de slotfase kreeg Haroun nog twee uitstekende kansen, maar de bal wou er maar niet in en Vanhamel wou absoluut niet meewerken. Aan de overkant vergat Ankomah de wedstrijd op slot te gooien. Oog in oog met Debaty liet hij de kans onbenut. Uiteindelijk bleef het bij 0-2 en zo neemt Lierse in de stand afstand van zijn eerste achtervolger Antwerp. De Pallieters staan nu eerste in de tweede periode met 25 punten, Antwerp telt 23 punten.