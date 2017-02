FOTO: OHL-fans pikken Chinese inmenging niet en laten dat ludiek blijken: smurfentaart voor Gargamel, 50.000 renminbi voor wie de CEO vindt!

De fans van OH Leuven zijn een versnelling hoger geschakeld in hun protest tegen de Chinese inmenging in de club. De aanhang hing Den Dreef en enkele toepasselijke plaatsen in de studentenstad vol met affiches van de kopstukken.

De supporters (Whites Armee Never Surrenders) pikken niet langer hoe het viertal Paul Van Der Schueren, Luc Denteneer, Jimmy Houtput en Chris Vandebroeck met OHL omspringt en lieten dat nadrukkelijk blijken. (Lees er HIER meer over)

En dus plakten de fans affiches met veelzeggende boodschappen over het kwartet op plaatsen die hun afkeer tegen de Chinese inmenging kracht bijzetten. De foto's doken onder meer op bij Europabank - Opgelet, geld lenen kost ook geld - en aan het stadion.