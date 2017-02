Nederlands icoon is overleden: hij won drie keer de Europa Cup I met Ajax

Na een slepende ziekte is zaterdagmorgen Piet Keize op 73-jarige leeftijd overleden. In de jaren zeventig was hij één van de meest aantrekkelijke linksbuitens van Europa en maakte hij furore bij Ajax.

Met Ajax won hij drie keer de Europa Cup I en werd hij zes keer kampioen van Nederland. Hij speelde in 490 officiële duels voor de Amsterdammers en scoorde daarin 189 keer. Toch voetbalde hij zijn hele carrière in de schaduw van Johan Cruijff, met wie hij wel een goeie relatie onderhield.

Hij speelde ook 34 interlands, maar op het WK 74 werd hij uit de ploeg gezet voor Robbie Rensenbrink, die op dat moment bij Anderlecht alles aan stukken speelde. Ook na zijn voetballoopbaan was Keizer actief voor Ajax. Vanaf 2001 was hij scout, daarna technisch adviseur en later een adviserende rol.