Club Brugge blijft troosteloos achter: "Genoeg kansen gehad om van Lokeren te winnen"

Club Brugge ging zondagavond met het kleinste verschil onderuit op het veld van Sporting Lokeren. De regerende kampioen kreeg de bal niet voorbij Barry Boubacar Copa en spits Jelle Vossen stond na afloop van de wedstrijd dan ook te balen.

“Ik denk dat we genoeg kansen gekregen hebben om deze match te winnen. We kwamen op achterstand, maar panikeerden niet. Weet je, het belangrijkste moment is volgens mij die bal tegen de paal”, aldus Jelle Vossen vlak na afloop van de partij.

“Als die kans binnen had gegaan, waren we misschien op en over Lokeren gegaan. Nu had Copa het geluk dat die bal terug in zijn armen belandde. Typerend voor deze wedstrijd: de hele tijd net niet.”

"Puntjes op de i zetten tegen Westerlo" - Jelle Vossen

Toch kon Vossen alweer helder nadenken en is hij al bezig met de volgende opdracht van Club Brugge, op het veld van KVC Westerlo. “Na deze zure nederlaag moeten we komende vrijdag reageren. Er wacht ons opnieuw een lastige uitwedstrijd en we moeten de puntjes op i zetten. De punten die we in Lokeren verloren, moeten we in Westerlo wél pakken.”