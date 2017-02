Debaty ziet al weken hetzelfde probleem: "Wij laten de kansen liggen. Zij maken ze af"

Foto: © Photonews

Antwerp leed zaterdag een pijnlijke nederlaag tegen Lierse, na een dik halfuur stond de eindstand al op het bord. Voor doelman Kevin Debaty was het dus ook geen geslaagde avond, maar hij geeft niet op.

Het verlies viel zwaar in Antwerpen, maar er is nog hoop. "De sfeer in de kleedkamer was natuurlijk onder het vriespunt, maar we mogen nog niet opgeven. Het zijn nog twee wedstrijden. Het zal moeilijk worden, maar we moeten er nog in geloven."

De doelman moest toegeven dat hij een fantastische goal incasseerde, maar daarbij wel echt pech had. "Het was een wereldgoal van Joachim. Hij trapt hem perfect binnen. Ik kon er niet aan. Dat mag hij nog 100 keer proberen, dan gaat hij er niet in. Maar nu wel, dat is pech."

Problemen in de afwerking

"Lierse krijgt niet veel kansen, maar ze scoren wel twee doelpunten. Wij krijgen een strafschop en kansen, maar scoren niet. Dat is al een probleem van weken en maanden dat we onze kansen niet ten volle benutten. Dat is vandaag een beetje het verschil... Wij laten de kansen liggen. Zij maken ze af."