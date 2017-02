Oulare komt (eindelijk) weer boven water, emoties nemen de bovenhand: "Er kwam zoveel los op dat moment"

Obbi Oulare komt stilaan opnieuw boven water. Sinds de jaarwisseling is onze landgenoot aan de slag bij de Nederlandse eersteklasser Willem II en daar maakte hij zaterdagavond zijn eerste doelpunt. Een hele opluchting voor de man die moeilijke maanden beleefde.

“Het was mijn enige goede actie tegen Vitesse. Verder was het één van mijn slechtste wedstrijden”, vertelde Oulare na de 0-2-overwinning van Willem II aan Brabants Dagblad. Nadat hij scoorde, namen de emoties de bovenhand. Een dolblije Oulare trok meteen zijn shirt uit. “Er kwam zoveel los op dat moment. De laatste vijftien maanden is er zoveel gebeurd", verduidelijkt Oulare zijn vreugde.

Begrijpelijk. Oulare versierde een transfer naar Watford, maar tot op heden kon hij er zijn transfersom van 8 miljoen euro niet rechtvaardigen. Bovendien was ook een uitleenbeurt aan Zulte Waregem geen succes.

"Blij dat ik mijn doelpuntje heb kunnen meepikken" - Obbi Oulare

Nu komt de nog steeds maar 21-jarige aanvaller opnieuw boven water in de Eredivisie. “Ik ben blij dat ik mijn doelpuntje heb kunnen meepikken. We hebben op karakter gewonnen, ook al was het niet helemaal terecht.”

Oulare, die voor het eerst sinds lang nog eens de negentig minuten volmaakte, kwam gehavend uit de strijd. De spits kwam met een dikke enkel en pijn aan het bovenbeen van het veld gestapt.