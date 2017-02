Supporters van Antwerp raakten tijdens topper tegen Lierse slaags... met elkaar

Royal Antwerp FC kreeg zaterdagavond een klap van rechtstreekse concurrent Lierse SK, maar ook op de tribune ging het er hard aan toe. Tijdens de eerste helft kregen enkele fans van de thuisploeg het met elkaar aan de stok.

Op het moment dat Antwerp een strafschop (die werd gemist door Dierckx, nvdr.) kreeg, liep het even uit de hand. Een deel van de fans op de eretribune stond recht om de fase beter te kunnen volgen, terwijl een ander deel wilde dat iedereen bleef zitten.

Enkele fans van The Great Old raakten daarop slaags met elkaar. Het was vooral duwen en trekken langs beide kanten, maar al snel konden enkele mensen van Antwerp zelf de supporters tot kalmte aanmanen. Ook Björn Vleminckx raakte betrokken in het tumult toen hij de fans probeerde te bedaren.