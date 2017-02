Club Brugge valt van 'Gouden Schoen wolk': "Geen enkele reden tot ongerustheid, maar wel waakzaamheid"

Na een feestweek met het Gala van de Gouden Schoen was het gisteren pijnlijk ontwaken voor Club Brugge, dat met 1-0 verloor in Lokeren. Twee nederlagen in drie matchen is net iets te veel: de statistieken buitenshuis dit seizoen zijn voorlopig helemaal niet goed voor Club.

"Zes keer verloren al en in zeven van zijn uitwedstrijden zelfs geen doelpunten kunnen maken. Maar veel meer dan die oprechte noodkreet van Vanhaezebrouck, lijkt de uithaal van Preud'homme er toch een om zijn spelers scherp te krijgen en te houden", meent radiocommentator Peter Vandenbempt.

"Want ik denk dat Preud'homme en eigenlijk heel Brugge ervan overtuigd zijn dat deze ploeg meer dan voldoende gewapend is om straks opnieuw kampioen te worden. En dat Club Brugge bij wijze van spreken enkel zichzelf kan kloppen, als het niet 100 procent fit, scherp en gefocust is. En elke keer wanneer Preud'homme dat de komende weken zal vaststellen, zal hij erop hameren."

"Want Club Brugge heeft in Lokeren eigenlijk gewoon goed gevoetbald, veel kansen gecreëerd, maar minder goed afgewerkt. Het botste ook op een goeie Copa. Dus ik zou zeggen: geen enkele reden tot ongerustheid, maar wel waakzaamheid. En precies daarvoor hebben ze die fanatieke trainer", aldus Vandenbempt.