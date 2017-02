Spelers OHL mogen hun vrouw verwennen dankzij zege

De spelersvrouwen en -vriendinnen zullen nog nooit zo blij geweest zijn met een overwinning als die tegen Lommel van dit weekend. Hun mannen zien ze immers op 14 februari thuis.

In 1B strijdt OH Leuven vooral voor het behoud en in dat opzicht was de zege tegen Lommel United van levensbelang voor de troepen van Dennis van Wijk. Hij gaf zijn team dan ook een passend bedankje waar vooral de Leuvense WAGs tevreden mee zullen zijn.

"Dinsdag is het Valentijn. Lijkt me voor de spelers de geschikte dag om die eerste zege na vijf opeenvolgende nederlagen uitbundig en romantisch te vieren met hun vrouw of lief, en haar extra te verwennen", aldus van Wijk in Het Laatste Nieuws. Volgend jaar hetzelfde met Chinees Nieuwjaar? Grapje.