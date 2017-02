Mazzu de ideale opvolger van Preud'homme bij Club Brugge? Dit vindt de Charleroi-coach daar zelf over

De kans bestaat dat over enkele maanden de wegen van Club Brugge en Michel Preud'homme scheiden. Een naam die nu al op Jan Breydel valt is die van Felice Mazzu. Maar wat denkt de Charleroi-coach daar zelf over?

De trainer van de Zebra's is ervan op de hoogte dat zijn naam aan de Belgische landskampioen wordt gelinkt. "In Vlaanderen blijk ik getipt als opvolger van Preud'homme", zegt Mazzu in Het Laatste Nieuws.

"Op voorspraak van Michel? We appreciëren mekaar, maar is dat voldoende? Op dit moment ben en blijf ik bij Charleroi", aldus de oefenmeester. Met een vijfde plaats zijn de Carolo's nog steeds in de running voor deelname aan play-off 1.