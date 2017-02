Preud'homme weet wat dit Club Brugge mist om top te zijn

Club Brugge verloor afgelopen weekend voor de tweede keer op amper drie wedstrijden tijd. Dat zijn we niet gewoon van blauw-zwart. Michel Preud'homme zoch na afloop van de partij tegen Sporting Lokeren naar redenen, en die vond hij ook.

“Ik had graag wat meer fanatisme gezien bij mijn spelers. Al zeker in de zone van de waarheid”, aldus Preud’homme op de persbabbel na Lokeren-Club. “Vorig seizoen, in de play-offs, beschikten we wél over dat fanatisme. Toen was de drang en de wil aanwezig, waardoor we het wél lukte.”

“Dat fanatisme komt best zo snel mogelijk terug. Hoe dat kan terugkomen? Daar bestaat jammer genoeg geen recept voor. Ik zoek altijd naar oplossingen, maar dit is eerder een psychologische zaak. Misschien moet ik me eens kwaad maken om het fanatisme er opnieuw in te krijgen.”