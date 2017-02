Speler knock-out geslagen na zaalvoetbalmatch: "Ik ging k.o., maar ze bleven slaan"

Foto: © photonews

Het zaalvoetbal is een sport waarin we heel wat meer technische hoogstandjes te zien krijgen dan op het veld. Toch is er ook een keerzijde aan de medaille, op de korte ruimte ontstaan vaak discussies. In Etterbeek kookten de potjes over.

Etterbeek won dan wel met 7-4 van Varsenare, toch liepen de gemoederen hoog op toen een speler van de thuisploeg een rode kaart kreeg. Na afloop probeerden de troepen van Varsenare zo snel mogelijk huiswaarts te keren, maar ze werden opgewacht.

Drie spelers kregen klappen, waarvan er één knock-out geslagen werd. De spelers van Etterbeek waren de schuldigen. Beluister hieronder het aangrijpende verslag dat één van de spelers aan Radio 2 gaf.