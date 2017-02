'Anderlecht bijna akkoord over vertrek Badji, maar transfer springt mogelijk tóch nog af'

Blijft Stéphane Badji bij RSC Anderlecht of niet? Het is een vraag die dezer dagen op de lippen van de paars-witte supporters brandt. De middenvelder leek op weg naar de exit, maar onvoorziene omstandigheden gooien mogelijk roet in het eten.

Het Amerikaanse New York City FC wil zich maar wat graag versterken met Badji. Anderlecht wilde niet moeilijk doen en ondertussen waren de onderhandelingen ook al goed opgeschoten. Toch dreigt de transfer nu nog af te springen, zo weet Het Nieuwsblad.

Zo heeft Badji namelijk problemen om een Amerikaans visum te pakken te krijgen. Sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is, is het sowieso al moeilijker om een visum vast te krijgen. De kans is dan ook reëel dat Badji naast een transfer grijpt.