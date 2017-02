'Geoffry Hairemans (Antwerp) is verslaafd...'

Foto: © Stefan Lambrechts

Royal Antwerp FC had het al aangekondigd: ze gingen het drugsgebruik in de Bosuil aanpakken. Nu hebben ze hun campagne gelanceerd met de slogan: "Verslaafd aan voetbal, niet aan drugs."

In het filmpje van productiehuis Grappa van Luk Wyns vertelt Antwerpmiddenvelder Geoffry Hairemans over hoe hij met het verslavende goedje in contact kwam, en dat hem nooit meer heeft losgelaten.

"Royal Antwerp FC wil met deze campagne een sterk standpunt innemen tegen het gebruik van drugs. Niet alleen in het Bosuilstadion - waar drugs sowieso ten strengste verboden is en blijft - maar ook in het dagelijkse leven", klinkt het bij The Great Old.

"Bij de volgende thuiswedstrijd zullen de spelers oplopen met sweaters waarop dezelfde slogan prijkt. Vanaf nu zullen supporters die iets kopen in de Fan Shop, ook gratis een sticker met dezelfde boodschap cadeau krijgen."