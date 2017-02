Genk kiest niet tussen play-off 1 en Europa: "De lat ligt zo hoog mogelijk"

Foto: © Photonews

Racing Genk trekt naar het Roemeense Astra Giurgiu en moet er donderdag even tussen de play-off 1-beslommeringen door een Europese match spelen. Dimitri De Condé laat alvast weten dat ze bij het bestuur niet van kiezen houden.

Het wordt dus niet met een B-team spelen tegen Astra. "Het bestuur legt de lat zo hoog mogelijk. Na de winterstop hadden we nog drie doelen. De bekerfinale hebben we niet bereikt, maar we hebben nog twee doelen", zei De Condé aan Sporza. "Doorstoten in Europa is goed voor het imago van deze club en het zou de eerste keer in de clubgeschiedenis zijn dat we deze fase kunnen overleven. We zullen dus niet kiezen en zullen ons voor beide doelen inzetten."

En wat dan met de competitie? Gaat dat niet nefast zijn? "Dat kan, maar we moeten realistisch zijn: als we Play-off I niet halen, dan zal dat eerder zijn door de mindere resultaten in de heenronde. Ik denk niet dat deze fase in Europa doorslaggevend is."