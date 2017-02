Lommel United haalt verrassende spits naar Limburg

Lommel United legt zich nog niet neer bij een eventuele degradatie. De Limburgse club zit niet stil en haalde het nog een extra spits binnen tot het einde van het seizoen.

Lommel heeft Melvin Platje, een 28-jarige Nederlander tot het einde van het seizoen vastgelegd. De spits was transfervrij nadat zijn contract bij het Duitse Hansa Rostock verbroken werd. "We hebben een overeenkomst bereikt met Melvin Platje tot einde seizoen. Melvin is een 28-jarige spits met een verleden in Brest, Volendam, NEC, VVV en Rostock", klinkt het bij de rode lantaarn van 1B

Platje promoveerde ooit met Volendam naar de Eredivisie, wat van hem een echte held maakte in de streek. Nu moet hij met Lommel in de nacompetitie proberen het behoud af te dwingen.