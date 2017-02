'Guardiola laat zijn oog vallen op duur duo van Atlético Madrid'

Foto: © photonews

Manchester City staat sinds maandagavond opnieuw tweede in de Premier League. De titel lijkt hoe dan ook ver weg voor Pep Guardiola en zijn troepen. In het Etihad Stadium maken ze achter de schermen zelfs al werk van volgend seizoen.

Zo weet The Sun dat Guardiola er met het oog op de volgende jaargang in de Premier League verdedigende versterking bij wil. De Spaanse oefenmeester zou in zijn vaderland willen gaan shoppen en al exact weten wie hij wil.

De trainer van City zou zijn oog laten vallen hebben op Lucas Hernandez (21) én diens broer Theo (19). Centrale verdediger Lucas is een vaste waarde bij Atlético, linksachter Theo timmert nog aan de weg naar de top. Hij wordt momenteel verhuurd aan reeksgenoot Alavés.

50 miljoen euro

Eén ding hebben de broers gemeen: ze staan te boek als een groot talent. Voor iets minder dan 50 miljoen euro zou Manchester City erin moeten slagen om de broers weg te plukken bij Atlético.