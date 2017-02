Daar is de hype weer! Rode Duivels zijn opnieuw hot zo blijkt uit razendsnelle ticketverkoop voor duel tegen Griekenland

Foto: © photonews

Tussen de reguliere competitie en de play-offs wacht er opnieuw een interlandbreak met een WK-kwalificatiematch tegen Griekenland en een oefenpot in Rusland. En de drang naar de Rode Duivels is weer groot.

Dat bleek uit de ticketverkoop voor de wedstrijd tegen Griekenland. Op minder dan 24 uur tijd waren alle kaartjes (ruim 40.000 stuks) de deur uit. Een duidelijk signaal dat de Duivels weer hot zijn.

Na het mislukte EK daalde de interesse plots fel. Maar na een sterke start onder Roberto Martinez boekten de Duivels in hun kwalificatiepoule een 12 op 12. De wedstrijd van 25 maart wordt een absolute topper. Griekenland is namelijk tweede in de groep met 10 punten.