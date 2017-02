Arsenal Belgium, dé Belgische supportersclub van Arsenal: "De kansen op de kwartfinale liggen volgens ons fifty-fifty"

Foto: © photonews

Woensdagavond gaat Arsenal op bezoek bij Bayern München in de Champions League. Naar aanleiding van die wedstrijd nam Voetbalkrant.com contact op met Arsenal Belgium, de enige officiële supportersclub van Arsenal in België.

Arsenal geraakt keer op keer door de groepsronde van de Champions League, maar werd de voorbije jaren telkens door een ongunstige loting uitgeschakeld in de achtste finales. Met het machtige Bayern München is dat deze keer niet anders. Marcel Bogaerts, penningmeester van Arsenal Belgium, blikt vooruit op het duel.

De kansen op de kwartfinale liggen volgens ons fifty-fifty

“Bayern München is alleszins één van de sterkste ploegen in Europa,“ vangt Bogaerts aan. “Sinds de laatste speeldag voor de winterstop in Duitsland hebben ze een vijftal wedstrijden minder gespeeld dan Arsenal en zullen dus frisser aan de wedstrijd kunnen beginnen. Daartegenover staat dat Arsenal deze keer eerst uit mag spelen, dat is alleszins een voordeel. We achten onze ploeg zeker in staat een goed resultaat neer te zetten in de Allianz Arena en het dan thuis af te maken.” Voor de wedstrijd in München zullen ook zes leden van Arsenal Belgium hun vlag laten wapperen op de Mariënplatz en in de Allianz Arena.

In 2015 won Arsenal het onderlinge duel thuis met 2-0, maar werd dan in de Allianz Arena overweldigd met een zware 5-1 nederlaag.

Verdere verwachtingen

Arsenal had moeite om het succes in het begin van dit seizoen vast te houden, maar er is nog niets verloren in de Premier League. “Van Arsenal verwachten we dat ze er nog alles aan gaan doen om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement. Kwalificatie voor de CL en dat liefst op de tweede plaats in het eindklassement is wat wij hopen en verwachten, ondanks de moeilijke kalender die nog voor ons ligt,” aldus Bogaerts.

De afstand met koploper Chelsea bedraagt nu al tien punten, de kans op de titel is dus veraf voor The Gunners. “Wij geloven dat Chelsea de eerste plaats niet meer zal afgeven. Ze hebben geen Europese opdrachten dit seizoen en dat zijn al zeker acht wedstrijden minder op de teller dan Arsenal. In die zin is hun situatie vergelijkbaar met die van Leicester City vorig seizoen, dat ook rustig de ene wedstrijd na de andere kon voorbereiden en afwerken.”

Arsenal Belgium steunt onvoorwaardelijk het bestuur, de spelers en de manager. Wij zullen nooit om het ontslag van Arsène Wenger vragen en zien daar ook geen enkele reden voor. Dus zonder enige twijfel Wenger in.

Desondanks kan de prijzenkast dit seizoen nog altijd aangevuld worden. “Daarnaast zijn we nog actief in de CL en de FA Cup. Deze laatste voor de derde keer in vier jaar naar het Emirates brengen en opnieuw alleen recordhouder worden van het aantal eindoverwinningen in dit toernooi zou schitterend zijn,” glundert Bogaerts.

Belgen bij Arsenal

Arsenal is één van de weinige Engelse topclubs waar geen Rode Duivel meer speelt, sinds het vertrek van Thomas Vermaelen. Al zouden ze met open armen verwelkomd worden. “We laten de jongens die al in de Premier League spelen even buiten beschouwing. Al zou een Eden Hazard in vorm natuurlijk bij geen enkele ploeg misstaan. Van de anderen zouden we graag Yannick Carrasco bij ons zien rondlopen. En misschien ook nog de onverzettelijke Radja Nainggolan,” besluit Marcel Bogaerts.

Zien we hen ooit in het rood-witte shirt van Arsenal spelen?

Voor de Gunners die graag lid worden van Arsenal Belgium kan u zich richten tot de website. U kan ook steeds contact opnemen via info@arsenalbelgium.be of Facebook.