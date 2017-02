Op dit uur mag het wat meer zijn: als Standard naar PO2 moet, kunnen de fans zich gelukkig nog vermaken met deze fraaie blondine van winteraankoop Mladenovic

Foto: © instagram

De fans van Standard moeten zich meer dan waarschijnlijk opmaken voor PO2-voetbal. En dus kan er in de tribunes maar beter iets te zien zijn als het spektakel op het veld tegenvalt.

Sedert de komst van Filip Mladenovic hebben de Rouches wat dat betreft een extra troef in handen. De linker vleugelverdediger die tegen Anderlecht nog in de beginminuten rood pakte, heeft immers een bevallige blondine aan zijn zijde lopen. Wanneer de Serviër op het veld staat, neemt zij hopelijk voor de Luikse fans plaats in de tribunes van Sclessin...

