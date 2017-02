Opvallend: AS Monaco brengt bod uit om meerderheidsaandeelhouder te worden bij Cercle Brugge

Foto: © Mark Wijnants

Opmerkelijk bericht woensdagavond van het Franse AS Monaco. De club uit het prinsdom heeft een bod gedaan op 1B-club Cercle Brugge.

Met het bod wil de Franse grootmacht een meerderheidsaandeel in de Vereniging verwerven, zo luidt een officiële mededeling van de Monegasken.

Cercle gaat op zijn algemene vergadering het voorstel bestuderen. Eind februari wordt er een beslissing verwacht. Monaco wil de samenwerking met de West-Vlamingen gebruiken om er jonge talenten verder te ontwikkelen en kennis te laten maken met competitievoetbal.

Afgelopen winter nog nam groen-zwart drie spelers over van de huidige competitieleider in de Ligue 1.