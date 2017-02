Auwch! Bayern München vernedert Arsenal niet alleen op, maar ook naast het veld

Foto: Twitter

Bayern München veegde woensdagavond de vloer aan met Arsenal. Het werd 5-1, maar daar bleef het niet bij... Na de wedstrijd vernederden de Duitsers hun Engelse collega's nog een keertje.

Alsof de 5-1-pandoering nog niet voldoende was, voegde de persoon die verantwoordelijk is voor de social media van Bayern München er nog een ferme steek aan toe via Twitter.

Bij foto's van de wedstrijd in de Champions League-poules van vorig seizoen (eveneens 5-1 voor Bayern) en een foto van de wedstrijd van woensdagavond, stond het bijschrift "Volgend jaar opnieuw?" Achter de vraag volgde nog een emoticon met vier vingers en een duim in de lucht. Een plaagstoot die kan tellen.