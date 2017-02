VIDEO: Tottenham-fans nemen Gent over

Foto: © Voetbalkrant.com

De Gentse binnenstad, toch in de buurt van de Ierse pub aan de Korenmarkt, werd overspoeld met supporters van Tottenham voor de clash tegen Gent.

Uiteraard zien ze het meer dan zitten. Aan al wie we het vragen, horen we een overwinning voor Tottenham. De sfeer zat er vooral op de Sint-Michielsbrug en de Korenmarkt goed in. "We houden van de Belgische spelers, zonder ons zouden we niet zijn wij we zijn", aldus een enthousiaste supporter.

Bekijk hieronder de foto's en de video. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.