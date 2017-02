Trotse Vanhaezebrouck na stunt tegen Tottenham: "Ik moet mijn spelers feliciteren"

AA Gent voetbalde even de competitiezorgen van zich af in het Europa League-duel tegen Tottenham Hotspur. De Buffalo's wonnen zuinig maar verdiend met 1-0 en kunnen met een comfortabele voorsprong naar Wembley.

"We zijn erg blij met deze zege", zei Gent-coach Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. "We hebben gespeeld zoals ik het gevraagd had. We waren niet bang en geloofden in onszelf. Ik moet mijn spelers feliciteren voor wat ze vandaag hebben laten zien. Ik ben zeer trots."

De Buffalo's gaven dit seizoen al enkele cadeaus met een grote strik weg. Dat was vandaag niet het geval. "Ik zag een goed AA Gent, zonder zwakke punten. We gaven geen cadeautjes weg, in tegenstelling tot enkele keren eerder dit seizoen. Als ik alle blunders van dit jaar optel, dan kunnen we een kortfilm maken."

"Maar als je dat doet tegen Tottenham, dan betaal je dat cash", vervolgt Vanhaezebrouck. Gent kan nu met een comfortabele voorsprong richting Wembley. "Het belangrijkste was dat we er daar nog een wedstrijd van konden maken. Als we daar één keer scoren, moeten zij al met 3-1 winnen."

"Op Wembley spelen, wordt iets mythisch. Of mijn spelers onder de indruk zullen zijn? We hebben al in Mestalla gespeeld voor een uitzinnig stadion. Ze zullen niet onder de indruk zijn", weet de Gent-trainer, die vandaag 53 jaar werd en dus een perfect verjaardagscadeau kreeg van zijn spelers.