Kapitaalkrachtige Russen wilden shoppen bij Gent én Oostende, maar stuitten een 'njet' te horen

Foto: © photonews

in België ligt de transferperiode alweer dik twee weken achter ons. De Russische transfermarkt is nog open tot 24 februari. In zijn zoektocht naar versterking, kwam het kapitaalkrachtige Samara aankloppen bij KAA Gent én KV Oostende.

Samara, de huidige nummer twaalf in de Russische Premier League en de ex-club van trainer Frank Vercauteren, wil graag voor het verstrijken van de transferdeadline een spits in huis halen. Het liefst op huurbasis.

Samara klopte aan bij KV Oostende voor Joseph Akpala, maar kreeg daar een njet. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Daarnaast probeerden de Russen het ook bij Gent-aanvaller Jérémy Perbet, maar die ziet een overgang naar Rusland niet zitten.