Vertrekt deze winger binnenkort bij Club Brugge?

Foto: © Photonews

Club Brugge versterkte zich tijdens de voorbije transferperiode met tal van spelers. Dat brengt ook met zich mee dat enkele andere jongens mogelijk geen toekomst meer hebben in het Jan Breydelstadion.

Zo is de kans groot dat Bernie Ibini binnenkort definitief vertrekt bij de regerende landskampioen. Club Brugge verhuurt de Australische winger momenteel aan Sydney FC in zijn thuisland, en daar is Ibini een vaste waarde.

Het Nieuwsblad weet dat Sydney erover nadenkt om Ibini definitief over te nemen van Club Brugge. De 24-jarige winger kwam in de zomer van 2015 naar België, maar zag door een kuitbeenblessure zijn volledige seizoen in rook opgaan. Nadien kwam Ibini niet meer aan de oppervlakte in Brugge.