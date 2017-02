Gano voor cruciaal duel tegen ex-club: "Daar brengen we zaterdag verandering in"

Komend weekend speelt Waasland-Beveren één van de belangrijkste matchen van het seizoen met een uitwedstrijd op het veld van hekkensluiter Moeskroen. Voor aanvaller Zinho Gano een match met een extra dimentie, hij is een ex-speler van Les Hurlus.

Vorig weekend ging Waasland-Beveren thuis met 0-1 de boot in tegen Standard. Al speelden de Waaslanders een uur met zijn tienen. "Ik ben fier op de ploeg voor de manier waarop we gespeeld hebben", aldus Gano. "Iedereen heeft ervoor gevochten en we hebben er alles aan proberen te doen."

Maar nu volgt een cruciaal duel op Le Canonnier. "Het belangrijkste is dat we daar de drie punten pakken. We moeten daar echt knallen", vervolgt de spits. De Waaslanders hebben hun reputatie tegen wat betreft uitwedstrijden. "We hebben inderdaad buitenshuis nog niet veel punten gepakt, maar daar brengen we zaterdag verandering in."

Waasland-Beveren zal het zaterdag alvast zonder sterkhouders Ibrahima Conté en Ibrahima Seck moeten doen. Conté pakte rood tegen Standard, Seck moet an weer een schorsing uitzitten na zijn vijfde gele kaart. "Hun vervangers zullen het zeker goed doen. Het geloof is er nog steeds dat we zullen winnen", besluit Gano.