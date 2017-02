Na bekerwinst met Kameroen kan Broos bondscoach worden bij ander Afrikaans land

Foto: © photonews

Het is een grote verrassing, maar Hugo Broos zou na de Afrika Cup-winst met Kameroen al vertrekken. De nieuwe 'witte tovenaar' kan een land gaan coachen, maar de concurrentie is niet mals.

Gino Laureyssen, manager van de Belgische coach, vertelde in Kickoff dat hij het cv van Hugo Broos naar de Zuid-Afrikaanse bond gestuurd heeft, dat op zoek is naar een nieuwe trainer. En Broos zelf is zeer geïnteresseerd.

“Hij is intelligent genoeg om te beseffen dat hij niet beter kan doen in Kameroen, hij heeft er het maximum al bereikt. Er is nog niets definitief, maar hij wil een nieuwe uitdaging aangaan en dat betekent veel,” verklaarde Laureyssen. “Ik vind ook dat de levensomstandigheden beter zijn in Zuid-Afrika dan in Kameroen.

De Zuid-Afrikaanse federatie heeft het verhaal van het cv bevestigd, maar hebben nog andere coaches op het oog. Ook Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni, Lothar Matthäus en Bernd Schuster verzonden hun cv.