"Briljante" Meunier kreeg raad van Wilmots: "Heb hem gezegd dat even te laten"

Thomas Meunier ging deze week rad over de tongen na zijn prestatie tegen Barcelona. De Franse krant Le Parisien wijdde zelfs een hele pagina aan de man die "briljant was als rechtsachter".

En ze gingen ook eens luisteren bij ex-bondscoach Marc Wilmots, om meer te weten te komen. "Hij ligt heel goed in de groep, want hij spreekt zowel Frans als Nederlands. Hij zegt ook altijd zijn gedacht, hij neemt geen blad voor de mond. Alleen houdt hij wel erg veel van sociale media. Daarover heb ik hem gezegd dat hij dat even moest laten. Maar verder is hij een heel evenwichtige kerel."

Meunier was vroeger aanvaller, maar werd bij Club Brugge omgeschoold tot rechtsachter. “Ik heb hem daarin een beetje moeten temperen. Soms startte hij als rechtsachter om als linksbuiten te eindigen", zei Wilmots daarover.