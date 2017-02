Nachtmerrie voor Trump? "Mexico en VS willen in 2026 samen WK organiseren"

Het wereldkampioenschap voetbal van 2026 vindt mogelijk in Noord- en Midden-Amerika plaats. De Concacaf, de voetbalbond van de landen uit dat gebied, denkt ernstig na om zich kandidaat te stellen.

Voorzitter Victor Montagliani zegt in een interview met Reuters dat een WK georganiseerd door de Verenigde Staten, Mexico en Canada een van de opties is. De FIFA is voorstander van een WK in meerdere landen, omdat het aantal deelnemers wordt uitgebreid van 32 naar 48. Het is daardoor voor één land moeilijker het evenement alleen te organiseren.



Montagliani gelooft niet dat de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico een gezamenlijk bid in de weg staat. "Als zakenman heeft Donald Trump veel geïnvesteerd in evenementen en sportwedstrijden. Ik geloof niet dat dat direct verandert nu hij president is." Het WK van 2018 wordt in Rusland gespeeld, vier jaar is Qatar gastheer voor het grootste voetbaltoernooi ter wereld.