Invaller Mboyo schenkt Cercle opnieuw de zege

Foto: © Cercle Brugge

Ilombe Mboyo werd door Sion uitgeleend aan Cercle Brugge en hij heeft zijn terugkeer naar belgië niet gemist. Dankzij zijn doelpunt won Cercle van Oud-Heverlee Leuven.

Mboyo startte weliswaar op bank, maar Cercle begon wel goed aan de wedstrijd. De eerste kans was in de 20e minuut, een kopbal van Kis ging recht op de keeper. Aangezien het de enige echte kans was, was 0-0 een logische ruststand.

Na de rust viel Mboyo in voor Diallo, even later maakte hij het enige doelpunt van de match vanop een hoekschop. Sinds zijn aankomst maakte de ex-spits van onder andere Gent en Genk drie doelpunten in het zwart-groene shirt. OHL kreeg nog kansen in het slot, maar de stand bleef 1-0.

Beide teams moeten nog vechten om erin te blijven, al heeft Cercle mathematisch gezien nog kans op play-off 3.