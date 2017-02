China op sterrenjacht: Deze spelers verkozen China boven een Europese topclub

Het is intussen duidelijk dat veel spelers van Europese topclubs kiezen voor de Chinese miljoenen, ondanks het lagere niveau van de competitie. De bekendste bij ons is natuurlijk Axel Witsel, maar hij is lang niet de enigste.

Allereerst: Waarom wil China al die spelers aantrekken voor zulke bedragen?

De Chinese overheid wil het voetbal stimuleren. In het beleidsplan staat dat de Chinese sporteconomie tegen 2025 dubbel zo groot moet zijn als de huidige wereldwijde sporteconomie. Daarnaast wil het ook een WK organiseren en dat zelfs winnen. De bedoeling van die grote namen is vooral om het voetbal populairder te maken en op termijn de beste nationale ploeg ter wereld te hebben. Het is ook wel opmerkelijk dat het land met de meeste inwoners momenteel geen betere voetballers voortbrengt.

Er is nog een belangrijke maatregel om de groei van binnenlands talent te bevorderen. Er geldt een limiet van vier buitenlanders per club en één uit een ander Aziatisch land, waardoor er naast een handvol sterspelers enkel Chinese spelers op het veld staan.

Dit zijn de spelers die bekend werden in Europa:

Speler Huidige club Vorige clubs in Europa Land Renato Augusto Beijing Guoan Bayer Leverkusen Brazilië Jackson Martinez Guangzhou Evergrande Porto, Atletico Madrid Colombië Paulinho Guangzhou Evergrande Tottenham Brazilië Ezequiel Lavezzi Hebei China Fortune Napoli, PSG Argentinië Gervinho Hebei China Fortune Lille, Arsenal, AS Roma Ivoorkust Hernanes Hebei China Fortune Internazionale, Juventus Brazilië Stéphane Mbia Hebei China Fortune Marseille, QPR, Sevilla Kameroen Alex Teixeira Jiangsu Suning Shaktar Donetsk Brazilië Ramires Jiangsu Suning Benfica, Chelsea Brazilië Graziano Pelle Shandong Luneng Sampdoria, Southampton Italië Papiss Cisse Shandong Luneng Newcastle Senegal Carlos Tevez Shanghai Shenhua Manchester United, Manchester City, Juventus Argentinië Fredy Guarin Shanghai Shenhua Porto, Internazionale Colombië Obafemi Martins Shanghai Shenhua Internazionale, Newcastle Nigeria Hulk Shanghai SIPG Porto, Zenit Sint-Petersburg Brazilië Oscar Shanghai SIPG Chelsea Brazilië Ricardo Carvalho Shanghai SIPG Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco Portugal Asamoah Gyan Shanghai SIPG Udinese, Rennes, Sunderland Ghana Alexandre Pato Tianjin Quanjian AC Milan, Chelsea, Villarreal Brazilië Axel Witsel Tianjin Quanjian Standard, Benfica, Zenit Sint-Petersburg België John Obi Mikel Tianjin Teda Chelsea Nigeria

Ook grote trainers hebben de weg naar China gevonden: