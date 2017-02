De Boeck gelooft na passages bij Cercle Brugge, Beerschot, W-Beveren en Moeksroen in 'Belgische' kans en maakt de vergelijking met Preud'homme

Glen De Boeck is al even trainer af bij Moeskroen. De Antwerpenaar was bij de Henegouwers aan zijn tweede trainerscarrière begonnen en wil die nu verder vorm geven.

De afgelopen maanden was De Boeck druk bezig. "Voetbal is mijn passie. Ik verbouw momenteel, golf en fitness veel, school me bij met nieuwe trainingsmethoden. Ik heb me de laatste maanden nog niet verveeld", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Alle opties open

De Boeck is na zijn noodgedwongen vertrek op Le Canonnier immers ambitieus. "Ik mis het veld, de adrenaline. Heel hard zelfs", aldus de oefenmeester. "Volgende week zit ik samen met mijn manager, Mogi Bayat. Ik hou alle opties open, ook in het buitenland. Maar ik blijf geloven dat het ook hier nog kan."

"Het liefst zou ik ergens willen kunnen bouwen. Zelfs met Preud'homme liep het in Brugge niet meteen van een leien dakje, hé."