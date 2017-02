Broos nog geen trainer van Zuid-Afrika: "Er moet eerst een concreet voorstel zijn en dat is er voorlopig niet"

Belgische coach Hugo Broos is in Afrika tot held verheven dankzij de Afrika Cup-winst met Kameroen. Hij wordt er zelfs 'de witte tovenaar' genoemd. De afgelopen week was er heel wat te doen om een mogelijke overgang als bondscoach naar Zuid-Afrika.

Deze week werd al bekendgemaakt door de manager van Hugo Broos dat er de optie was om Zuid-Afrika te gaan trainen: Dat kan u hier lezen. Dat waren toen de woorden van Gino Laureyssen, nu geeft de bondscoach zelf zijn reactie aan Kickoff.

Broos begint met het feit dat er nog nits concreet is. "In Kameroen is hier al heibel over ontstaan, maar er is voorlopig niks. Laureyssen heeft me gevraagd of ik coach van Zuid-Afrika wil worden, hij heeft mijn kandidatuur verstuurd en daar blijft het voorlopig bij. Ik zeg niet dat ik 'neen' zeg tegen Zuid-Afrika, maar er moet eerst een concreet voorstel zijn en dat is er voorlopig niet. Dat ze maar een voorstel doen, dan zien we wel," aldus Hugo Broos.