Mertens krijgen we voorlopig niet meer te horen: Napoli last spreekverbod in

Napoli gaf in de Champions League tegen Real Madrid een voorsprong weg en verloor met 3-1, achteraf was er een openbare ruzie tussen de coach en eigenaar van Napoli. De club van Dries Mertens heeft daarop beslist om niet meer met de pers te praten.

Eigenaar Aurelio De Laurentiis ergerde zich na de nederlaag in Madrid aan zijn trainer. "Ik geef veel geld uit aan spelers, maar Sarri stelt altijd dezelfde namen op," klonk het. Dat ging dan vooral over het niet inzetten van de teruggekeerde Milik, hij zei ook dat de spelers zonder vastberadenheid op het veld stonden en met een misplaatste arrogantie speelden.

Trainer Maurizio Sarri antwoordde dat de eigenaar zich niet te moeien heeft met de opstelling van de ploeg. "Ik ben elke dag op de training en ik ben degene die de keuzes maakt. De eigenaar mag zijn ideeën uitspreken, maar ik heb liever dat hij dat direct tegen mij doet," vond de Napoli-coach. Het is toch wel vreemd dat De Laurentiis net nu zo een moeilijkheden veroorzaakt, want Napoli doet het verder heel goed in Italië met aantrekkelijk voetbal. Ze staan op de derde plaats en moeten enkel Juventus en Roma voor zich dulden.