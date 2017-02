Bayern komt goed weg met een punt, Dortmund herpakt zich

Donderdag werd deze speeldag van de Duitse Bundesliga op gang getrapt, met onder andere het 50.000ste doelpunt in de competitie. Zaterdagmiddag stonden de volgende vijf gepland, u ziet hier het volledige overzicht.

Duitsland werd bijna getrakteerd op een verrassing van formaat, want Bayern München kon op het nippertje gelijk spelen tegen Hertha Berlijn met 1-1. Al in de 21e minuut scoorde Ibisevic het enige doelpunt van de match. Bayern zette nog alles op alles, Hertha kraakte, en in de 96e minuut scoorde Lewandowski dan toch de gelijkmaker. Bayern vermijdt een tweede nederlaag, Hertha Berlijn blijft zesde.

Borussia Dortmund verloor al twee keer op rij - tegen Darmstadt en Benfica - en zinde daarom op revanche. Het slachtoffer van dienst was Wolfsburg, waar het toch al een heel seizoen kwakkelt. Het begon wel wat ongelukkig voor de uitploeg met een own goal van Bruma, Piszczek en Dembele maakten er einde aan kort na de rust.

Overzicht van de hele speeldag in de Bundesliga:

