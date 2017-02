Marseille pakt broodnodige overwinning en kijkt naar boven

Zaterdag waren er vijf wedstrijden gepland in Frankrijk. De eerste was Marseille dat Stade Rennes over de vloer kreeg, en de Zuid-Fransen moesten winnen om nog een kans te hebben op Europees voetbal volgend seizoen.

Marseille is dit seizoen heel wisselvallig en ging deze wedstrijd in met een 3 op 9, maar in het eigen Velodrome-stadion kunnen ze doorgaans wel iets meer. Stade Rennes was geen eenvoudige tegenstander, want zij hadden al vijf uitwedstrijden niet meer verloren.

In de eerste helft was er weinig te beleven, maar na de rust werd de klus geklaard in vijf minuten. Op het uur opende N'Jie de score, Thauvin verdubbelde die even later: een verdiende en broodnodige overwinning tot gevolg. Marseille staat nu zesde en doelt op de vierde plaats voor een plaatsje in de Europa League.

Overzicht van de 26e speeldag in de Franse Ligue 1:

