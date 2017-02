Clubicoon Manchester United: "Als we hem de komende vijf jaar kunnen houden, dan gaan we nog veel trofeeën winnen"

Foto: © photonews

Paul Pogba was bij Juventus zonder twijfel de grote ster, bij sterrenploeg Manchester United ligt dat wel even anders. De aankomst van de duurste transfer ooit kon zeker beter, maar clublegende Paul Scholes weet dat we het beste nog niet gezien hebben.

De Franse middenvelder werd voor een recordbedrag van 105 miljoen euro naar Man Utd gehaald, maar kon nog niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Maar Paul Scholes wacht op beterschap. "Ik denk dat hij nog veel beter wordt. Hij is redelijk tot nu toe, een 7 of 8 op 10," zei hij aan The Republik of Mancunia.

"Maar ik verwacht nog zoveel meer van hem. Het is een nieuwe competitie, de verwachtingen zijn hoog door het prijskaartje en soms wil hij daar iets te graag aan voldoen," vindt Scholes. "Als we hem de komende vijf jaar kunnen houden, dan gaan we nog veel trofeeën winnen."

Paul Pogba speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor Manchester United. Daarin zorgde hij voor zeven doelpunten en vier assists, hij pakte ook maar liefst negen gele kaarten.